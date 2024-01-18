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Врач рассказала, как правильно подготовиться к погружению в прорубь

Кардиолог Саламатина: при погружении в прорубь нельзя мочить затылок

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Раздеваться и погружаться в купель нужно медленно, при этом нельзя мочить голову и стоять в воде дольше минуты, а также употреблять алкоголь. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«Сначала следует снять с себя брюки, затем шапку. Снять кофту, затем обувь и носки. Голову и лицо мочить нежелательно, особенно затылок, где находится ствол мозга — там расположены центры работы сердца и дыхания. После погружения сразу необходимо перейти в теплое помещение, вытереть насухо тело, быстро одеться в шерстяные и хлопчатобумажные ткани, выпить теплой жидкости», — говорит Саламатина.

Пребывание в ледяной воде в идеале должно составлять 30-60 секунд — не дольше. Важно также помнить, что употребление спиртных напитков после такого холодового шока противопоказано категорически. Не стоит надеяться, что купание в ледяной воде может укрепить иммунитет: это происходит лишь у тех, кто постоянно занимается моржеванием, объяснила врач.

Также о том, какие группы граждан могут позволить себе купание в проруби и как правильно это делать, врач Саламатина рассказала в интервью «Газете.Ru».

Ранее врач объяснила, какие заболевания могут обостриться из-за крещенских купаний.

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