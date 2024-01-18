Найден простой и приятный способ снизить риск падения у пожилых

Видеоигры для тренировки равновесия на специальном коврике снижают число падений у пожилых на 26%. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

Предыдущие работы различных ученых показали, что регулярные упражнения для тренировки равновесия помогают снизить риск падений у пожилых. Однако многим людям тяжело заставить себя выполнять упражнения достаточно часто и длительно. В новой работе ученые предложили решить эту проблему с помощью геймификации — добавления элементов игры в тренировки.

Ученые разработали игровой коврик, который подключается к экрану телевизора. Пожилому человеку во время игры нужно нажимать ногой на различные кнопки на коврике, следуя инструкциям на экране. За правильное выполнение инструкций человек получает баллы. Желание побить свой рекорд мотивирует человека продолжать тренировки, отметили ученые.

В эксперименте приняли участие 769 людей старше 65. Половину попросили играть в разработанную учеными игру суммарно 120 минут в неделю, а второй половине предоставили буклет с рекомендациями по профилактике падений. Спустя год авторы оценили частоту падений в тренировавшейся группе и у людей, которые жили как обычно. Разница составила 26%: в первой группе падения произошли у примерно трети участников, а во второй — у половины.

Ежегодно падения происходят среди трети людей старше 65. Это может быть опасно для здоровья и жизни. Одно из тяжелых последствий падения — перелом бедра, который связан с высоким риском летального исхода и потери независимости в быту.

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