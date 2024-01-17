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Астрономы нашли самую старую и далекую черную дыру из существующих

Nature: обнаружена черная дыра всего на 400 млн лет младше Большого взрыва

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ESO/M. Kornmesser

Международная группа астрономов из Франции, Великобритании, США и других стран открыла самую далекую и древнюю черную дыру из когда-либо найденных. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Обнаруженный учеными объект находится в галактике GN-z11, расположенной в 13,4 млрд световых лет от Земли. Из-за огромной дистанции дыра видна такой, какой она была всего 400 млн лет после Большого взрыва.

Как показали наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», черная дыра GN-z11 в 6 млн раз массивнее нашего Солнца и поглощает материю из окружающей галактики в пять раз быстрее предельно возможной скорости, предполагаемой современными теориями.

Размеры древних сверхмассивных черных дыр, которые сформировались, когда Вселенной было меньше 1 млрд лет, не укладываются в существующие теории образования черных дыр, поскольку для достижения массы в миллионы или миллиарды раз больше солнечной им должны требоваться миллиарды лет постоянного питания веществом.

Ученые предполагают, что гравитационная воронка таких размеров гипотетически могла возникнуть при коллапсе огромных облаков холодного газа и пыли, миновав стадии зарождения, развития и угасания массивной звезды.

Ученые отметили, что древняя черная дыра замедляет рост своей галактики GN-z11, поглощая и выбрасывая газ и пыль из ее центра. Эти материалы могли бы служить ресурсом для создания новых звезд.

Астрономы рассчитывают найти больше старых черных дыр во Вселенной с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

Ранее астрофизики выяснили, что именно постоянно выбрасывает радиацию из центра нашей галактики Млечный Путь.

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