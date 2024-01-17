Названы продукты, помогающие женщинам сохранить здоровье при старении

Диета, богатые растительным белком, связаны с меньшим числом возрастных хронических заболеваний у женщин. Это показало исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые проанализировали данные более чем 48 тысяч медсестер, сообщивших о своей диете. За их медицинскими картами следили с 1984 по 2016 год. У тех, кто включал в свой рацион больше белка из таких источников, как фрукты, овощи, хлеб, бобы, арахисовое масло и макароны, с возрастом развивалось меньше хронических заболеваний. Также они были более независимы в быту: могли сами ухаживать за собой, совершать покупки и поездки.

Те, кто потреблял больше животного белка из говядины, курицы, молока, рыбы, морепродуктов и сыра, на 6% чаще страдали от плохого здоровья. Достаточное потребление любого белка было связано с лучшей физической функцией. Но растительные источники давали дополнительные преимущества: более низкие уровни холестерина ЛПНП («плохой» холестерин), давления и лучшую чувствительность к инсулину.

В анализе использовались данные здоровья медсестер, поэтому результаты следует с осторожностью переносить на другие группы.

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