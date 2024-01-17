проект

>

Названы продукты, помогающие женщинам сохранить здоровье при старении

AJCN: растительный белок помогает женщинам сохранить здоровье при старении

close
100%
Depositphotos

Диета, богатые растительным белком, связаны с меньшим числом возрастных хронических заболеваний у женщин. Это показало исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые проанализировали данные более чем 48 тысяч медсестер, сообщивших о своей диете. За их медицинскими картами следили с 1984 по 2016 год. У тех, кто включал в свой рацион больше белка из таких источников, как фрукты, овощи, хлеб, бобы, арахисовое масло и макароны, с возрастом развивалось меньше хронических заболеваний. Также они были более независимы в быту: могли сами ухаживать за собой, совершать покупки и поездки.

Те, кто потреблял больше животного белка из говядины, курицы, молока, рыбы, морепродуктов и сыра, на 6% чаще страдали от плохого здоровья. Достаточное потребление любого белка было связано с лучшей физической функцией. Но растительные источники давали дополнительные преимущества: более низкие уровни холестерина ЛПНП («плохой» холестерин), давления и лучшую чувствительность к инсулину.

В анализе использовались данные здоровья медсестер, поэтому результаты следует с осторожностью переносить на другие группы.

Ранее ученые рассказали, у каких мужчин риск летального исхода повышен на 75%.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами