Врач рассказала, в каких случаях капли в нос опасны для работы сердца

Сосудосуживающие препараты могут вызвать нарушение сердечного ритма, поэтому их не следует принимать людям с аритмией. Об этом «Газете.Ru» рассказала отоларинголог Клиники DocMed Светлана Марнова.

Сосудосуживающие препараты в виде капель или спреев снимают отек слизистой носа, избавляя от заложенности. В качестве активных веществ в них используются разные ингредиенты, но все они имеют массу противопоказаний.

«Препараты для сужения сосудов в носу нельзя применять при глаукоме, атрофическом рините, феохромацитоме, приеме ингибиторов МАО (применяются при лечении депрессии, болезни Паркинсона и нарколепсии), а также после хирургических вмешательств на головном мозге. Кроме того, сосудосуживающие могут привести к нарушению сердечного ритма, поэтому людям с аритмией лучше не рисковать и отказаться от их использования», — объяснила Марнова.

Однако и здоровым людям не стоит злоупотреблять сосудосуживающими препаратами: они могут вызвать аллергию, головную боль, нарушение зрения, судороги, угнетение дыхания и брадикардию (замедление сердцебиения до менее 60 ударов в минуту). Также существует риск развития зависимости от сосудосуживающих, при которой человек вынужден постоянно использовать эти препараты, чтобы свободно дышать.

«Все сосудосуживающие препараты вызывают привыкание. Не существует абсолютно безопасного периода их использования, но максимальный составляет пять дней. Применять их можно только при сильной заложенности, не превышая количество доз, указанных в инструкции», — рассказала Марнова.

Нежелательно использовать эти препараты и во время беременности и кормления, а также маленьким детям. Кроме того, важна форма препарата: лучше использовать спрей, а не капли, — при этом меньше риск передозировки.

Отоларинголог рекомендовала при заложенности носа попробовать препараты с сильно соленым раствором — гипертонические растворы, которые можно приобрести в аптеках. При отсутствии эффекта можно использовать сосудосуживающие, но строго следуя инструкции и учитывая возможные побочные явления и противопоказания, заключила врач.

Ранее ученые объяснили, почему кофе не стоит пить раньше 9:30 утра.