Ученые рассказали, у каких мужчин риск летального исхода повышен на 75%

У мужчин моложе 75 лет с увеличением молочных желез, не связанным с ожирением, риск преждевременного летального исхода на 75% выше, чем у мужчин без этого состояния. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.

Гинекомастия — разрастание ткани молочной железы у мужчин. Обычно оно вызывается гормональным дисбалансом и поражает от 33 до 75% в зависимости от возраста. Гинекомастия чаще встречается в старшем возрасте. Также существует псевдогинекомастия — похожее состояние, вызванное избыточным весом или ожирением, которое не рассматривалось в новом исследовании. Ученые проанализировали данные более 23 тысяч мужчин, у которых выявили гинекомастию в период с 1995 по 2021 год. Данные каждого пациента сопоставили с группой пяти случайно выбранных здоровых мужчин того же возраста.

Анализ показал, что по сравнению со здоровыми мужчинами риск летального исхода был выше на 75% у пациентов с гинекомастией, вызванной известной причиной. Идиопатическая гинекомастия (то есть вызванная неизвестной причиной) повышала относительный риск летального исхода только на 5%. Исключение — наличие заболевания печени у пациента, в таком случае риск был выше в два раза.

Если гинекомастия была вызвана раком, риск летального исхода был выше на 74%, если нарушением кровообращения — на 61%. При гинекомастии и заболевании легких или гениталий риск летального исхода был выше в два раза, при заболевании ЖКТ — в пять раз выше.

Некоторые заболевания были особенно опасны: заболевания печени повышали риск летального исхода в 12 раз, расстройства желчного пузыря, его протоков или и поджелудочной железы — в 14 раз.

Интересно, что наличие неврологического заболевания снижало риск летального исхода пациента на 29% по сравнению с здоровой группой.

Ученые считают, что результаты могут быть связаны с тем, что при гинекомастии мужчины чаще подвергаются воздействию химических веществ, разрушающих гормоны, и чаще принимают стероиды. Выводы подчеркивают важность обращения к врачу при увеличении груди у мужчин.

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