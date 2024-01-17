Гастроэнтеролог напомнила, сколько можно хранить салаты после заправки

Салаты без заправки можно хранить в холодильнике 18 часов, а добавление любой заправки сокращает этот срок до 12 часов, так как она может способствовать размножению патогенных бактерий. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Погосян.

«Почти все существующие салаты должны храниться при температуре от +2 до +6 градусов не более 18 часов без заправки. А салаты, которые мы заправляем майонезом, маслом, соевым соусом и другими добавками, — не более 12 часов, согласно данным Роспотребнадзора. Сроки почти одинаковы для любых ингредиентов и любой заправки. Связано это с тем, что мы смешиваем разные по своим химическим свойствам продукты, с разными механизмами термической обработки, а также разным микробным составом, что зачастую может увеличить размножение опасных бактерий в них», — объяснила Погосян.

В результате употребления в пищу испорченных продуктов можно получить отравление или серьезную кишечную инфекцию, которую придется лечить в инфекционной больнице. Поэтому нужно следить за сроком годности продуктов и не рисковать, если есть сомнение в их свежести, подчеркнула Погосян.

«Не стоит заниматься самолечением и экспериментировать, исследуя свои симптомы в интернете, если возникли жалобы — обратитесь к специалисту. Если ранее уже был установлен какой-либо диагноз, стоит следовать рекомендациям лечащего врача и принимать прописанные препараты», — отметила врач.

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