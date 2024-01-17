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Стало известно, что у женщин более высокий риск развития синдрома раздраженного кишечника

Daily Mail: у женщин риск развития СРК в два раза выше, чем у мужчин

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По словам экспертов из медицинского колледжа Уайл Корнелл Медикал в США, женщины в сравнении с мужчинами чаще страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе СРК — синдромом раздраженного кишечника. Об этом сообщает Daily Mail.

СРК — это функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, характеризующееся болью и дискомфортными ощущениями в животе, сопровождающееся нарушением стула при отсутствии органической патологии. Психопатологические расстройства часто выявляются при синдроме раздраженного кишечника, что делает целесообразным участие психиатра в лечении таких пациентов. Некоторые исследования показали, что в сравнении с мужчинами женщины в два раза чаще страдают этим расстройством.

По словам врачей из Уайл Корнелл Медикал, женщины также в большей степени подвержены развитию депрессии и тревоги вследствие СРК.

Американский терапевт Арефа Кассубхой объяснила, что причиной высокого риска развития СРК у женщин могут быть половые гормоны, такие как эстроген и прогестерон. Сразу после окончания месячных у женщины повышается уровень эстрогена. Это важнейший половой гормон, который может модулировать восприятие боли мозгом и изменять моторику кишечника, что может приводить к таким симптомам, как запор.

После этого в крови женщины повышается концентрация прогестерона — это также снижает двигательную активность кишечника и подавляет позывы к его опорожнению. Кроме того, отмечается, что в целом желудочно-кишечный тракт женщин работает медленнее, чем у мужчин. В сочетании со стрессом эти факторы могут быть причиной повышенного риска риск развития СРК.

Ранее в России опровергли популярную гипотезу происхождения депрессии.

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