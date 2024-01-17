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Стало известно, с какими препаратами может быть опасно сочетать Виагру

JACC: Виагру опасно принимать одновременно с лекарствами от боли в груди

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Исследователи из Каролинского института в Швеции обнаружили, что прием Виагры одновременно с препаратами от стенокардии (такими как Нитростат) может привести к внезапному падению кровяного давления и повысить риск сердечного приступа. Результаты опубликованы в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Виагра и многие препараты от стенокардии способны провоцировать расширение кровеносных сосудов, что способствует увеличению притока крови к половому члену (для стимуляции эрекции) или сердцу для обеспечения потребности миокарда в кислороде.

Исследование с участием примерно 60 тысяч мужчин, применявших лекарства от стенокардии (5710 из них также получили рецепт от врача для отпуска Виагры), показало, что одновременный прием обоих препаратов связано с высоким риском летального исхода. Он может наступить вследствие слишком резкого и сильного расширения кровеносных сосудов и последующего внезапного падения кровяного давления. Это повышает вероятность сердечного приступа.

Отмечается, что врачи советуют мужчинам выждать не менее 24 часов после применения виагры, прежде чем принимать лекарства от стенокардии, такие как Нитростат. В редакционной статье, сопровождающей исследование, его авторы заявили о безопасности такой рекомендации для людей с перенесенной ишемической болезнью сердца, легкой стенокардией и хорошей кардиовыносливостью. Однако для тех, кому необходимо регулярно принимать препараты от стенокардии, использование Виагры в целом может быть рискованным.

Ранее врач заявил, что храп может привести к инфаркту и инсульту.

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