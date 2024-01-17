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Названо неожиданное преимущество сильных бедер для здоровья

EJPC: сильные бедра могут защитить их владельцев от проблем с сердцем

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По мнению ученых из университета Китасато в Японии, у людей с сильными бедрами ниже вероятность развития сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Исследователи измерили силу квадрицепса и других мышц ног более чем у тысячи людей, перенесших сердечный приступ. В ходе последующего четырехлетнего наблюдения ученые обнаружили, что каждые 5% увеличения силы квадрицепса были связаны со снижением риска сердечной недостаточности на 11%. Сердечная недостаточность — это неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, что приводит к нарушению кровоснабжения органов в соответствии с потребностями организма. Такая патология может развиться вследствие сердечного приступа.

После приступа в структурах сердечной мышцы накапливается фиброзная ткань, в результате чего сердце увеличивается в размерах. Органу приходится работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь, что является основной причиной сердечной недостаточности. Вероятнее всего, сильная четырехглавая мышца бедра способствует более медленному разрастанию фиброзной ткани за счет синтеза особых белков.

Ранее ученые выяснили, какой гормон улучшает работу мозга при физической активности.

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