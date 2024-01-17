Насилие в играх оказалось безопасным для психики

Нейробиологи из Венского университета и Каролинского института установили, что жестокие игры не приводят к снижению способности сопереживать у людей. Результаты работы были представлены в журнале eLife.

В исследовании приняли участие 89 взрослых, которые ранее не контактировали с жестокими играми. Их попросили играть в видеоигры с элементами насилия в течение нескольких недель и убить как можно больше игровых персонажей. До и после эксперимента учеными были измерены их эмпатические реакции на боль другого человека при помощи психологических тестов. Также авторы использовали МРТ для регистрации мозговой реакции испытуемых на болезненные удары электрическим током, наносимые второму человеку.

Анализ данных показал, что насилие в видеоиграх не оказало заметного влияния на эмпатические способности испытуемых. Кроме того, не было обнаружено существенных различий в активности областей мозга, связанных с эмпатией. Однако авторы не советуют делать поспешных выводов касательно безопасности жестоких видеоигр для детей.

«Ни при каких обстоятельствах нельзя делать вывод о том, что видеоигры с применением насилия доказали свою безвредность. В нашем исследовании не хватает данных, подтверждающих такие заявления. Несколько часов насилия в видеоиграх не оказывают существенного влияния на эмпатию психически здоровых взрослых испытуемых. Однако мы не можем оценить влияние более длительного опыта», — отметили авторы.

Ранее ученые обучили ИИ оценивать риск развития зависимости от видеоигр.