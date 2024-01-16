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Психологи раскрыли сигнальную функцию женского макияжа

Evolutionary Psychology: женщины ярко красятся для поиска сексуального партнера

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Depositphotos

Психологи из Университета социальной психологии и гуманитарных наук Варшавы (Польша) установили, что женщины наносят разный макияж в зависимости от контекста. Так, они делают его более интенсивным при поиске партнера для коитуса, и наоборот снижают его яркость или вообще не наносят макияж в угрожающих ситуациях. Исследование было опубликовано в журнале Evolutionary Psychology.

На восприятие привлекательности женщин в значительной степени влияет их внешний вид, макияж позволяет им подчеркивать или изменять черты лица, чтобы произвести желаемое впечатление в разных контекстах. Предыдущие исследования в основном были сосредоточены на повседневном использовании косметики, не обращая внимания на различия в нанесении макияжа в зависимости от ситуации.

В новой работе ученые провели опрос более 500 женщин. Им были даны различный ситуации, например, рабочий день, свидание с привлекательным мужчиной или вечеринка у друзей с угрожающим контекстом, а участницы должны были описать свое подготовление к ним, в частности, описать свой макияж. Они также прошли оценку социально-сексуальной ориентации.

Результаты показали, что женщины намеревались наносить более интенсивный макияж на вечеринках и в повседневной обстановке, если им ничего не угрожало. Однако женщины намеревались наносить более интенсивный макияж по сравнению с повседневным контекстом в присутствии привлекательного потенциального партнера.

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