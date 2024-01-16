Психологи нашли связь между изучением языков и цветовосприятием

Американские ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что изучение новых языков может изменить цветовосприятие человека. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoological Science (PSS).

Выводы специалистов основаны на наблюдениях за представителями коренного народа цимане, живущего в амазонских джунглях на территории Боливии. Это племя долгое время находилось в относительной изоляции и сумело сохранить языковую и культурную самобытность. В частности, в языке цимане сравнительно мало терминов для описания цветов и их оттенков.

В исследовании задействовали 131 человека, из которых 71 говорил только на языке цимане, 30 человек говорили только на испанском и еще 30 владели как языком цимане, так и испанским.

В первом задании участникам предлагалось 84 разноцветных фишки. Участников попросили назвать каждый объект на своем родном языке или на цимане и испанском, если человек владел двумя языками.

Вторым заданием было упражнение на цветовую группировку. Здесь участникам одновременно был показан весь набор из 84 цветных фишек. Затем им предложили сгруппировать жетоны на основе цветовых обозначений их родного языка. Целью этой задачи было понять, как участники классифицируют цвета по более широким группам или категориям в зависимости от их языкового и культурного происхождения.

Исследователи заметили повышенную точность в названии цветов у двуязычных носителей при выполнении задач на родном языке цимане. Одним из наиболее поразительных открытий стало изменение того, как двуязычные носители цимане и испанского языка начали различать цвета, которые их родной язык традиционно не разделял — синий и зеленый.

Исследование подчеркивает уровень когнитивной гибкости и интеграции лингвистических концепций. Двуязычные носители цимане не просто заимствовали испанские слова для обозначения цветов. Вместо этого они адаптировали и усовершенствовали свои родные цветовые термины, основываясь на их знакомстве с цветовой категоризацией на испанском.

Ранее ученые выяснили, почему цветовое зрение человека лучше, чем у собак и кошек.