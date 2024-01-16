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Вечерняя музыка спасла мышей от тревожности и депрессии

TP: музыкальные композиции сняли с мышей стресс от щипания за хвост

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Wikimedia Commons

Ученые из Китайского университета Минцзу в Пекине выяснили, что прослушивание музыки может значительно снизить проявления депрессии и тревожности у мышей. Исследование опубликовано в научном журнале Translational Psychiatry (TP).

Стандартные методы терапии депрессии и тревоги включают медикаментозное лечение и психотерапию, но их эффективность далека от 100%. Более 30% людей с этими расстройствами не реагируют на стандартное лечение, и у них диагностируются устойчивые формы расстройств. Поэтому специалисты ищут новые способы смягчения симптомов таких состояний.

В эксперименте специалисты задействовали 36 мышей, разделенных на четыре группы: первая подвергалась стрессу, вторая — слушала музыку, третья и подвергалась стрессу, и слушала музыку, а четвертая была контрольной, и в ней грызуны не испытывали никаких воздействий.

Входивших в группы стресса животных ограничивали в пространстве, щипали за хвост, лишали еды и воды, наклоняли клетку, купали в холодной воде, мочили подстилку, а также освещали клетку в ночное время.

Мыши в музыкальных группах ежедневно прослушивали 90-минутный плейлист из 25 произведений, включавших в себя восточную и западную инструментальную музыку с вокалом из без него. Сеансы проходили в вечернее время с 20:30 до 22:00.

После 28 дней стресса и музыкальной терапии исследователи провели поведенческие тесты. Результаты показали, что мыши, которые подвергались стрессу, но при этом слушали музыку, демонстрировали гораздо более низкий уровень тревожного и депрессивного поведения по сравнению с мышами, которые подвергались только стрессу. Поведение животных, подвергшихся как стрессу, так и музыке, очень напоминало повадки грызунов, не подвергавшихся стрессу. Среди других групп выделялись реакции мышей из группы чистого стресса.

Кроме того, авторы провели различные биохимические анализы. Они обнаружили, что музыка предотвращает окислительный стресс в сыворотке и тканях мозга. Показатели окислительного стресса были повышены у подвергавшихся стрессу мышей, но оставались нормальными у животных, кто помимо стресса слушал музыку. Точно так же музыка, по-видимому, предотвращала воспаление в сыворотке и мозге мышей, подвергшихся стрессу, смягчала гибель нейронов, способствовала созданию новых нейронов и защищала от ряда неблагоприятных изменений.

Ранее ученые нашли простой способ справиться с депрессией без лекарств.

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