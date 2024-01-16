«Арктика-М» передала первый снимок на Землю

«Роскосмос» сообщил о получении первого снимка со второго спутника «Арктика-М». Кадры были опубликованы в Telegram-канале корпорации.

«Спутник находится на рабочей высокоэллиптической орбите типа «Молния» с наклонением к экватору 63,3 градуса, высотой апогея приблизительно 38 900 километров и перигея приблизительно 1 400 километров. Все служебные системы космического аппарата функционируют штатно», — заявили в «Роскосмосе».

Второй спутник «Арктика-М» был запущен 16 декабря 2023 года, в то время как первый спутник запустили 28 февраля и приняли в эксплуатацию 3 сентября 2021 года. Два спутника будут работать в кооперации на рабочих участках орбит для того, чтобы постоянно наблюдать за северной территорией России и арктическим регионом Земли. Предполагается, что спутниковая группировка будет состоять из четырех спутников к 2031 году.

До этого в Новосибирском государственном университете (НГУ) объявили о планах запустить производство малых космических аппаратов в 2024 году.

Ранее стало известно о возможных сроках создания в России своего аналога сети спутникового интернета Starlink.