Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Арктика-М» передала первый снимок на Землю

«Роскосмос» сообщил о получении первого снимка со второго спутника «Арктика-М»

close
100%
Роскосмос

«Роскосмос» сообщил о получении первого снимка со второго спутника «Арктика-М». Кадры были опубликованы в Telegram-канале корпорации.

«Спутник находится на рабочей высокоэллиптической орбите типа «Молния» с наклонением к экватору 63,3 градуса, высотой апогея приблизительно 38 900 километров и перигея приблизительно 1 400 километров. Все служебные системы космического аппарата функционируют штатно», — заявили в «Роскосмосе».

Второй спутник «Арктика-М» был запущен 16 декабря 2023 года, в то время как первый спутник запустили 28 февраля и приняли в эксплуатацию 3 сентября 2021 года. Два спутника будут работать в кооперации на рабочих участках орбит для того, чтобы постоянно наблюдать за северной территорией России и арктическим регионом Земли. Предполагается, что спутниковая группировка будет состоять из четырех спутников к 2031 году.

До этого в Новосибирском государственном университете (НГУ) объявили о планах запустить производство малых космических аппаратов в 2024 году.

Ранее стало известно о возможных сроках создания в России своего аналога сети спутникового интернета Starlink.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами