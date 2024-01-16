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Репродуктолог объяснила, как послепраздничный досуг влияет на зачатие ребенка

Врач Колода: активный посленовогодний досуг повышает вероятность зачатия

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Активный послепраздничный досуг, например катание на коньках или лыжах, положительно влияет и на наступление спонтанной беременности, и на эффективность программ вспомогательных репродуктивных технологий, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог и медицинский директор центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Юлия Колода.

«Свежие данные 2023 года подтверждают, что физические нагрузки положительно влияют на наступление беременности, но все хорошо в меру. Избыточные нагрузки, особенно на фоне дефицита жировой или мышечной ткани, а также дефицита массы тела могут сопровождаться нарушениями менструального цикла вплоть до полного прекращения», – отметила Колода.

По словам репродуктолога, такое прекращение менструального цикла характерно для профессиональных спортсменок. Однако это может быть опасно для репродуктивной функции женщин, которые просто увлекаются избыточной физической нагрузкой и любят силовые тренировки.

«Умеренные физические нагрузки оказывают положительное влияние и сопровождаются улучшением кровотока матки и яичников. Это может повысить вероятность наступления беременности. Любой праздник – это большое количество положительных эмоций, поэтому важно использовать эту возможность для перезагрузки и отдыха, так как психологические факторы оказывают не менее важное влияние на репродуктивную функцию и вероятность наступления беременности», – рассказала репродуктолог.

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