Ученый объяснила, как иммунитет влияет на состояние мозга

Нарушение взаимодействия между иммунитетом и нервной системой приводит к развитию практически всех психопатологий, — например, депрессии, болезни Паркинсона, шизофрении и других. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.

Иммунные механизмы участвуют в развитии воспаления клеток мозга, что и приводит к разным патологическим процессам.

«Например, в развитии болезни Паркинсона важную роль играет нейровоспаление и иммунная дисфункция, которые приводят к гибели дофаминных нейронов черной субстанции среднего мозга (эта группа нейронов богата темным пигментом нейромеланином; их отростки достигают других отделов мозга и выделяют дофамин, который регулирует работу мышц) и снижению иммунитета», – рассказала Идова.

При депрессии, по словам профессора, нейровоспаление тоже приводит к изменению уровня серотонина в мозге и угнетению иммунитета. Это все сопровождается нарушением функции гиппокампа, который участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти, и снижением его веса.

«Шизофрения — это тоже нейровоспаление в мозге, но при этом происходит гиперактивация дофаминных систем и стимуляция иммунной функции. То есть нейровоспаление и иммунные нарушения во время этих заболеваний ведут к изменению уровня разных химических веществ в мозге», – объяснила специалист.

По ее словам, в будущем ученые смогут бороться с вышеназванными заболеваниями после того, как установят точные меха

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