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Ученый объяснила, как отличается иммунитет у людей в разных эмоциональных состояниях

Профессор Идова: при чувстве агрессии активируется иммунная система

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Unsplash

Агрессивное, депрессивное и субмиссивное (подчиненное) поведение влияют на состояние иммунной системы человека, об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова, которая проводила эксперименты на мелких грызунах.

«Агрессия сопряжена с активацией иммунной системы. У агрессивных животных снижена активность серотониновой системы, которая угнетает иммунный ответ, и повышена активность дофаминовой системы, стимулирующей иммунный ответ. Есть одиночные данные литературы, что у людей то же самое: при большей агрессивности иммунные показатели лучше — уровни T-хелперов и естественных киллеров (клетки иммунной системы) повышены», – рассказала Идова.

У подчиненных и депрессивных животных все эти показатели наоборот снижены. По словам ученой, у субмиссивных мышей иммунный ответ ниже, чем у агрессоров, но равен контрольному. Животные с депрессивноподобным поведением характеризуются значительным снижением иммунного ответа по сравнению и с агрессивными, и контрольными животными.

Смена поведения с агрессивного на депрессивное, по словам Идовой, ведет к иммуносупрессии (подавлению иммунитета) и, наоборот, смена с депрессивного на агрессивное — к иммуностимуляции, что вероятно обусловлено сменой нейрохимической картины мозга.

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