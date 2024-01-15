Стало известно, сколько времени нужно тренироваться в среднем возрасте

Сертифицированный американский фитнес-инструктор и спортивный физиолог Мэтт Робертс рассказал The Telegraph, что человеку среднего возраста в неделю необходимо 200-250 минут упражнений средней интенсивности и 60 минут — высокой.

Под упражнениями средней интенсивности подразумевается нагрузка, при которой мышцы слегка утомляются, а пульс поднимается до 133-152 ударов в минуту. Однако при этом человек не испытывает трудностей с дыханием. Обильного потоотделения также не происходит. По мнению эксперта, выполнять такие упражнения людям среднего возраста нужно в течение 200-250 минут в неделю (это примерно 3,3-4,2 часа).

Такая активность может представлять собой езду на велосипеде, прогулку в быстром темпе или медленный бег. Также в течение недели рекомендуется тратить не менее 60 минут на тренировки высокой интенсивности, которые прорабатывают все части тела — плавание, игру в теннис, быстрый бег.

Робертс отметил, что распределять тренировочное время можно по-разному. Например, один раз в неделю можно потратить 75 минут на энергичные, интенсивные занятия. В течение двух-трех других тренировок рекомендуется выполнять силовые упражнения, например, в тренажерном зале. При этом работать на пределе своих возможностей не нужно.

Также важным правилом является чередование кардио и силовых тренировок. Для соблюдения баланса можно два раза в неделю совершать 30-минутые пробежки с последующей получасовой быстрой ходьбой. Еще две тренировки можно провести в тренажерном зале.

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