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Названа новая причина развития сахарного диабета у пожилых

DLD: потеря клеток поджелудочной железы связана с диабетом у пожилых

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Ученые из Токийского университета в Японии обнаружили, что потеря островковых клеток поджелудочной железы связана с развитием сахарного диабета у пожилых. Результаты опубликованы в журнале Digestive and Liver Disease (DLD).

В исследовании использовались образцы тканей поджелудочной железы людей, которые ушли из жизни в возрасте от 65-104 лет. Отмечается, что в течение жизни испытуемые не страдали панкреатитом и другими заболеваниями. Ученые сосредоточились на изучении островковых клеток, также известных как Островки Лангерганса. Клетки этой группы выполняют гормон-продуцирующую функцию. Они расположены в хвостовой части поджелудочной железы.

Изучение под микроскопом показало, что в некоторых образцах тканей поджелудочной железы на месте скоплений островковых клеток были образованы пустоты. Также ученые оценили количество четырех других наиболее распространенных типов клеток в островках Лангерганса — альфа, бета, дельта и PP. РР-клетки продуцируют полипептид поджелудочной железы — высокомолекулярное химическое соединение, представляющее собой цепочку аминокислотных остатков. Помимо этого команда ученых уделила особое внимание количеству бета-клеток, ответственных за выработку гормона инсулина.

Оказалось, что потеря островковых клеток коррелировала со снижением количества бета-клеток и последующим развитием нарушений функционирования эндокринной системы, таких как сахарный диабет. Также исчезновение островковых клеток была связана с микроскопическими поражениями поджелудочной железы, известными как панкреатические интраэпителиальные неоплазии.

Ученые предполагают, что их открытие может поспособствовать разработке новых профилактических методов лечения, направленных на сохранение островковых клеток у пожилых. Любые изменения в их морфологии или состоянии явяляются потенциальной причиной проблем со здоровьем. Также отмечается, что необходимо более тщательно изучить механизмы, лежащие в основе снижения количества островковых клеток поджелудочной.

Ранее ученые обнаружили в сое вещества для борьбы с опухолями.

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