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Врачи перечислили недостатки модной диеты на основе фруктов и овощей

Daily Mail: замена круп овощами может привести к дефициту питательных веществ

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Британские диетологи Гюнтер Кунле (университет Рединга) и Дуэйн Меллор (Астонский университет) рассказали, что замена круп, бобовых, цельнозерновых продуктов и орехов овощами и фруктами не только нецелесообразна, но и потенциально вредна для здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

Диета, предписывающая употребление 30 видов растительной пищи в неделю была разработана лондонским профессором генетической эпидемиологии Тимом Спектором. В соответствии с его рекомендациями, при соблюдении диеты в каждый прием пищи должны быть включены семена или орехи, цельнозерновая пища, овощи, крупы, ягоды, фрукты, мука, овощи, кофе, шоколад, попкорн и водоросли. Необязательно употреблять все эти продукты вместе. Главным правилом является составление разнообразного недельного меню, включающего каждый из 30 различных видов растительной пищи.

Согласно исследованию, в котором приняли участие люди из Великобритании, США и Австралии, такой рацион питания положительно влияет на состав микробиома кишечника, укрепляет иммунитет, улучшает самочувствие и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, у такой диеты есть недостатки.

Диетолог Дуэйн Меллор считает, что планирование предписываемого рациона может быть довольно трудной задачей. Чрезмерная озабоченность правильным питанием также может спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и орторексия (одержимость стремлением питаться только экологически чистыми продуктами), а также привести к излишним денежным тратам на «подходящую» еду.

Фрукты и овощи, являющиеся важнейшим компонентом диеты Тима Спектора, полезны для здоровья. Они богаты клетчаткой, пищевыми волокнами, способствующими здоровому пищеварению. Тем не менее, диетолог Гюнтер Кунле не рекомендует чрезмерно увлекаться ими.

Другие растительные продукты, такие как крупы, орехи, шоколад с высоким содержанием какао и попкорн, не менее важны для обеспечения организма всеми необходимыми питательными веществами. Диета, в основе которой лежат исключительно овощи и фрукты, может привести к дефицитным состояниям. Их индикатором является ухудшение кожи и волос, усталость, слабость и апатия вследствие недостатка различных витаминов и минералов.

Ранее стало известно, насколько полезен шоколад.

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