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Ученые выяснили, что у болезни Альцгеймера есть пять подтипов

Nature: анализ спинномозговой жидкости выявил пять подтипов болезни Альцгеймера

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Существует пять различных типов болезни Альцгеймера, которые отличаются прогнозом и изменениями в мозге. Это показало исследование образцов спинномозговой жидкости людей с деменцией, опубликованное в журнале Nature Aging.

Предыдущие исследования показали, что у людей с болезнью Альцгеймера есть отличия в содержании белков в спинномозговой жидкости по сравнению со здоровыми людьми. В новой работе ученые детальнее рассмотрели эти изменения, изучив 1058 белков в спинномозговой жидкости от 419 пациентов и 187 здоровых добровольцев. Они обнаружили, что белковый состав позволяет выделить пять подтипов болезни Альцгеймера.

У пациентов с первым подтипом наблюдается необычайно высокий уровень роста клеток головного мозга. Пациенты с этим подтипом имели самую длинную среднюю ожидаемую продолжительность жизни: обычно после диагностирования болезни люди живут около девяти лет.

При втором подтипе были обнаружены белки, связанные с нарушениями иммунной системы мозга, а при третьем наблюдалось расстройство выработки собственных белков мозга.

Четвертый подтип был связан с проблемами кровоснабжения мозга, а пятый — с нарушением целостности гематоэнцефалического барьера. Эта структура отделят кровеносную систему мозга, предотвращая попадание в него инфекций и токсинов.

Каждый из подтипов был связан с собственным генетическим профилем. Если болезнь Альцгеймера имеет пять основных типов, это может объяснить, почему ее так сложно лечить. Возможно, для каждого подтипа нужна своя терапия. Поэтому в будущем лечение пациентов будет начинаться после тестирования их спинномозговой жидкости для выявления подтипа болезни, предположили ученые.

Ранее ученые назвали возможную причину постоянной усталости.

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