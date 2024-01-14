Активация особых клеток мозга может увеличить продолжительность жизни на 7%

Продолжительность жизни мышей можно увеличить с помощью активации особых клеток мозга. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism.

Исследования последних лет показывают, что с возрастом ухудшается передача молекулярных сигналов между клетками. Один из примеров — линия обмена сигналами между мозгом и белой жировой тканью. Особые клетки мозга выделяют белок Ppp1r17, заставляющий жировые клетки высвобождать в кровоток кислоты, которые можно использовать для поддержания физической активности. Жировая ткань в ответ производит белок eNAMPT, который возвращается в мозг и помогает ему производить топливо для своих функций. С возрастом эта связь разрушается, и животные накапливают жир, а их ткани хуже обеспечиваются энергией.

В новом исследовании ученые получили генетически модифицированных мышей, запрограммированных на постоянное функционирование связи между мозгом и жировой тканью. Животные были активнее, у них было выше качество шерсти, а также они жили дольше на 7%, чем мыши, у которых тот же самый путь обмена сигналов постепенно замедлялся в ходе естественного старения. Для человека такой эффект был бы эквивалентен пяти дополнительным годам активной жизни. Кроме того, у обычных мышей система нервов в белой жировой ткани с возрастом сокращается, становясь рыхлой. Однако у модифицированных животных она осталась плотной.

«Мы продемонстрировали способ замедлить старение и продлить здоровую продолжительность жизни мышей, манипулируя важной частью мозга. Проявление этого эффекта у млекопитающих является важным вкладом в эту область; предыдущие работы, демонстрирующие увеличение продолжительности жизни таким способом, проводились на менее сложных организмах, например, червях и плодовых мухах», — отметил старший автор, доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии развития Вашингтонского университета Син-Ичиро Имаи.

Ранее ученые назвали фактор риска плохого кровоснабжения мозга.