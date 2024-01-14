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Мужчина выжил после травмирования глаза и мозга выстрелившим гвоздем

Daily Mail: выстреливший гвоздь попал в мозг 30-летнего строителя, но он выжил

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dailymail.co.uk

Мужчина из Малайзии выжил после того, как у него в мозге застрял гвоздь, выстреливший из неисправного гвоздострела. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний строитель из Малайзии пострадал во время работы из-за нарушения техники безопасности. Он не надел защитные очки при использовании гвоздострела. Когда электроинструмент заклинило, мужчина посмотрел прямо в ствол пистолета, чтобы проверить его, по ошибке разрядив его себе в левый глаз.

Глаз мужчины начал кровоточить и опух, а также перестал видеть. Ему немедленно сделали прививку от столбняка, назначили капельницу с антибиотиками и противосудорожные препараты. Гвоздь не попал в глазное яблоко, но сломал мужчине глазницу и попал в лобную долю мозга. Это вызвало кровотечение, которое распространилось на соседние области мозга.

Примечательно, что гвоздь не попал в жизненно важные артерии и нервы, что предотвратило долгосрочное повреждение нервов. Мужчину срочно доставили в хирургию, где медики успешно удалили гвоздь, после чего пациент провел пять дней в реанимации. Он хорошо восстановился в послеоперационный период, однако спустя неделю после операции мужчина все еще не мог нормально закрыть глаз и плохо видел левым глазом.

Чрезглазные внутричерепные травмы фатальны примерно в трети случаев даже при своевременной операции. При запоздалом лечении доля летальных случаев составляет более 53%. Многие травмы можно предотвратить, соблюдая меры безопасности на рабочем месте.

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