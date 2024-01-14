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Психологи выяснили, почему некоторые люди все время обнюхивают себя

P&B: чаще всего люди склонны нюхать свои руки и потные футболки

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Чешские ученые из Карлова университета изучили, что побуждает людей оценивать собственный запах, и какие ситуации могут вызвать подобное поведение. Исследование опубликовано в научном журнале Physiology & Behavior (P&B).

В первой фазе эксперимента задействовали 124 человека. Они ответили на вопросы, позволившие оценить как часто они нюхают различные части тела или свою одежду. Также участников попросили описать свои действия в некоторых ситуациях, связанных с запахами. Например, в каких ситуациях они ощущают, как пахнут их подмышки.

Во втором исследовании выборку расширили до 209 человек. Им предложили пройти опрос из 35 пунктов, включавший вопросы о запахах и связанным с ними поведением, употреблением лекарств и привычками в сфере гигиены (продолжительность мытья рук и другие).

Анализ главных компонентов выявил три различных аспекта самообнюхивания, включая контроль социальной приемлемости (подмышки, дыхание и несвежая одежда), интимный самоконтроль (оценку запаха интимных зон тела) и косметический самоанализ, включавший обнюхивание рук и волос.

Результаты показали, что мужчины чаще чем женщины озабочены тем, как пахнет их промежность. Участники с хроническими заболеваниями были более склонны уточнять социальную приемлемость своего запаха. Также выяснилось, что чаще всего люди вне зависимости от пола и других факторов нюхают свои руки и одежду.

Ранее ученые доказали эффективность ароматерапии для улучшения мыслительных способностей.

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