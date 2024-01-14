В древнейшем «городе мертвых» Египта нашли уникальную гробницу, высеченную в скале

Ученые из Египта и Японии обнаружили высеченную в скале гробницу в некрополисе Саккара. Это сложное архитектурное сооружение содержит уникальные артефакты и захоронения, оставленные здесь за две тысячи лет до нашей эры, сообщает Arkeonews.

Нашедшие гробницу ученые назвали ее архитектурным чудом, подчеркивающим мастерство древнеегипетских строителей. По мнению экспертов, гробница была построена между 2649 и 2150 г. до нашей эры. Не менее ценны артефакты, обнаруженные в помещениях: различные амулеты, керамические изделия и остраконы. Последние представляют собой горшечные черепки, которые использовали для письма вместо дорогого папируса, например, для бухгалтерских записей или домашних заданий школьников.

Среди наиболее заметных находок — захоронение человека с цветной маской, а также погребение маленького ребенка. Скорее всего, оба относятся к периоду второй династии Раннего Царства. Другие артефакты включают саркофаг времен восемнадцатой династии Древнего Египта (1550-1295 гг. до н.э.) и захоронения времен династии Птолеемев, одной из представительниц которой была Клеопатра (первый век до нашей эры).

Также были обнаружены две терракотовые статуи, изображающие древнюю египетскую богиню Исиду. Первоначально ее образ использовали при похоронных практиках, а во времена династии Птолемеев воспринимали как богиню материнства и тайн.

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