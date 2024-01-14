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Ученые расшифровали надпись культистов на статуе, украденной 176 лет назад

Arkeonews: надпись на загадочной статуе оказалась связана с редким культом

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arkeonews.net

Надпись на статуе бронзового сфинкса, обнаруженная в начале XIX века, была расшифрована 200 лет спустя. Об этом сообщает Arkeonews.

Статуя бронзового сфинкса, датируемая III веком нашей эры, была обнаружена в Дации — римской провинции, соответствующей современной Румынии. Она пропала примерно в 1848 году, но сохранился ее детальный рисунок.

Было установлено, что надпись вокруг основания бронзовой статуи сфинкса была написана с использованием древнегреческого алфавита. Однако текст не имеет смысла. Новая расшифровка показала, что буквы нужно читать в необычном порядке. Надпись можно примерно перевести как: «Надо же! Поклоняйтесь: вот он, Святой Лев». Ученые считают, что это может означать приказ почитать Сфинкса, культ которого мог проникнуть в Румынию с острова Наксос.

Расшифрованное стихотворение заслуживает внимания, потому что культ Сфинкса не был частью основной древнеримской мифологии. Открытие предоставляет ценную информацию о редкой религии.

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