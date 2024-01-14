Невролог рассказала о прорывных методах лечения болезни Паркинсона

Несмотря на то что вылечить болезнь Паркинсона нельзя, существуют препараты и хирургические процедуры, которые позволяют больным вести активную жизнь и замедляют ухудшение состояния. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог клиники Docmed Амина Киндарова.

«Мы всегда начинаем с медикаментозной терапии. Лекарства помогают пациенту вести активную жизнь и минимизировать нарушения движений. Препарат Леводопа является золотым стандартом. Когда медикаментозного лечения недостаточно, рассматривается возможность глубокой стимуляции мозга (DBS). При этом в мозг под контролем МРТ вводят электроды, которые используют для прерывания проблемных электрических сигналов из определенных зон. Считается, что процедура не повреждает здоровую ткань мозга», — рассказала «Газете.Ru» Киндарова.

Многие люди после DBS сообщают о значительном уменьшении симптомов и могут сократить дозу лекарств. Также существуют другие решения, например, имплантация под ключицу или в брюшную полость специального устройства IPG (Implantable pulse generator — вживляемого генератора импульсов), которое стимулирует электрическими импульсами области мозга, контролирующие движение. Пациенты управляют устройством с помощью пульта. Еще один метод лечения — разрушение областей мозга, связанных с тремором, с помощью сфокусированного ультразвука. Процедура не требует разрезов или отверстий в черепе.

«Все операции можно проводить строго по показаниям. Вероятность инфекции, инсульта, кровоизлияния в мозг или других осложнений, связанных с анестезией, составляет 1-3%. Диабет, заболевания сердца и легких могут повлиять на риски и решение о проведении операции. Все эти операции можно проводить только в специализированных центрах. Также важно понимать, что они не излечивают болезнь Паркинсона, а лишь замедляют ее», — объяснила Киндарова.

Однако есть надежда на то, что будет найдена первопричина болезни Паркинсона и лекарства, способные устранить ее.

«Сейчас проходят испытания препараты, влияющие непосредственно на токсичные белки, которые накапливаются в мозге при болезни Паркинсона. Также проводятся исследования пересадки стволовых клеток непосредственно в пораженные структуры головного мозга. Кроме того, все большее внимание уделяется микробиому кишечника, который тоже играет важную роль при болезни», — заключила врач.

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