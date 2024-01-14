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Растительный препарат повышает шансы на отказ от курения в два раза

Addiction: цитизин повышает шансы на отказ от курения в два раза

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Недорогой препарат цитизин, увеличивает шансы на успешный отказ от курения более чем в два раза по сравнению с плацебо и может быть более эффективным, чем никотинзаместительная терапия. Это показало исследование, опубликованное в журнале Addiction.

Цитизин — это соединение растительного происхождения, которое входит в состав препарата Табекс, впервые синтезированного в Болгарии.

В новом исследовании ученые объединили результаты восьми высококачественных исследований, в которых приняли участие почти шесть тысяч пациентов. Анализ показал, что у принимавших цитизин шансы на успешный отказ курения были более чем в два раза выше по сравнению с теми, кто принимал плацебо (препарат без активного вещества).

Два исследования также показали, что цитизин немного превосходит по эффективности никотинзаместительную терапию и не отличается по эффективности от другого препарата, варениклина.

Выводы ученых указывают на то, что цитизин может быть использован для облегчения отказа от курения.

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