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Воспаление десен ухудшает работу легких, выяснили ученые

mSystems: воспаление десен способствует развитию опасной болезни легких

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Воспаление десен (пародонтит) из-за бактериальной инфекции усугубляет течение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это показало исследование ученых из Сычуаньского университета, опубликованное в журнале mSystems.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ХОБЛ — шестая по значимости причина летальных исходов в мире. Это заболевание неизлечимо и сильно снижает качество жизни. Основной причиной ХОБЛ в странах с более высоким уровнем дохода является курение табака, а в странах с низким и средним уровнем дохода — курение табака и загрязнение воздуха.

В новом исследовании на мышах ученые выяснили, что бактерии P. gingivalis, участвующие в воспалении десен, способствуют развитию ХОБЛ. Этот эффект связан с активацией двух типов иммунных клеток: γδ-Т-клеток и макрофагов М2. Блокирование их активации с помощью препаратов потенциально может помочь в лечении ХОБЛ.

Предыдущие исследования показали, что бактерии P. gingivalis могут мигрировать из десен в легкие и вызывать там воспаление. Кроме того, воспаление десен связано с повышенным риском диабета и гипертонии. Теперь ученые планируют проверить, может ли лечение пародонтита улучшить состояние людей с ХОБЛ и уменьшить воспаление в легочной ткани.

«Наше открытие может привести к потенциально новой стратегии лечения ХОБЛ», — заключили авторы.

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