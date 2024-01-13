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Ученые выяснили, как наличие братьев и сестер влияет на психику ребенка

JFI: братья и сестры вредят психике детей, особенно при малой разнице в возрасте

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Подростки из больших семей имеют худшее психическое здоровье, чем те, у кого меньше братьев и сестер. Это показало исследование детей из Китая и США, опубликованное в Journal of Family Issues (JFI).

Ученые провели анализ данных более чем 9400 восьмиклассников (средний возраст 14 лет) из Китая и 9100 из США. 34% китайских детей оказались единственными детьми в семье, что было ожидаемым результатом китайской политики «Одна семья — один ребенок».

И в Китае, и в США подростки без братьев и сестер имели лучшее психическое здоровье. Результаты, полученные в США, показали, что как сводные, так и родные братья и сестры связаны с плохим психическим здоровьем. Сильнее всего психика у подростков в США страдала при небольшой разнице в возрасте с другими детьми в семье.

Ученые предполагают, что результаты связаны с конкуренцией детей за родительские ресурсы. Это объясняет, почему небольшая разница в возрасте была особенно вредной. Однако возможно, что в семьях с несколькими детьми есть и другие особенности, которые негативно влияют на детей.

Другие научные работы показали, что наличие большего количества братьев и сестер связано с лучшими социальными навыками среди воспитанников детских садов и меньшей вероятностью развода среди взрослых. Возможно, наличие братьев и сестер по-разному влияет на психику в зависимости от качества отношений, что предстоит проверить в других исследованиях.

Ранее врачи нашли способ проверить пациента на рак пищевода за десять минут.

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