Российские ученые нашли новый признак раннего старения мозга

Ученые из лаборатории сомнологии и нейрофизиологии ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» в Иркутске выяснили, что нарушения сна (например, храп) вызывают изменения работы мозга, указывающие на раннее старение. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) сопровождается остановками дыхания, частичным сужением воздушного потока и зачастую храпом. Ученые из Иркутска проанализировали активность мозга пациентов с СОАС и без него во сне с помощью методов полисомнографии и электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Они выяснили, что частое падение уровня кислорода в крови и фрагментация сна, характерные для СОАС, приводят к значительному нарушению плотности, количества и частоты «сонных веретен» — особых ритмов головного мозга в фазе медленного сна. Они обеспечивают засыпание и поддержание сна, подавляя сенсорную информацию, а также участвуют в формировании памяти, нейропластичности, общего интеллекта и познавательной деятельности. Выявленные нарушения приводят к выраженному снижению эффективности сна с последующим ухудшением работы мозга и его преждевременным старением.

«По некоторым оценкам, распространенность СОАС за последние 20 лет увеличилась на 30%. Недавнее крупномасштабное эпидемиологическое исследование демонстрирует высокий процент ОАС в общей популяции: 34% мужчин и 17% женщин страдают СОАС различной степени тяжести. Проблемы, связанные с СОАС, приводят к ухудшению качества жизни, а также из-за отмечающегося дефицита устойчивого внимания и психомоторного контроля к несчастным случаям на производстве и дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому пристальное внимание к гомеостазу сна является одним из приоритетов научных исследований в современной сомнологии», — рассказала «Газете.Ru» руководитель лаборатории сомнологи и нейрофизиологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, доктор медицинских наук Ирина Михайловна Мадаева.

Полученные данные позволят врачам с помощью ночного мониторинга ЭЭГ во время сна выявлять нарушения работы мозга и его преждевременное старение у пациентов с расстройствами сна. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы оценить связь между нарушениями сна, нейрокогнитивной активностью, эмоциональными и личностными характеристиками.

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