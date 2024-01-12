Ученые нашли связь между длиной пальцев и склонностью к асоциальным поступкам

Международная группа ученых из Канады, Ирана, Швейцарии и Великобритании обнаружила связь между соотношением длины указательного и безымянного пальцев на руках и проявлениями некоторых психопатологических черт личности человека, включая антисоциальное поведение и зависимость от психоактивных веществ. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Предыдущие изыскания показали, что соотношение длины указательного пальца (2D) и безымянного пальца (4D), широко известное как соотношение 2D:4D, может быть индикатором различных поведенческих и личностных качеств. Считается, что на эту пропорцию влияет уровень тестостерона и эстрогена, воздействию которого подвергается плод в утробе матери.

Чем выше уровень тестостерона по отношению к эстрогену, тем ниже соотношение 2D:4D, что обычно приводит к более длинному безымянному пальцу по сравнению с указательным.

Исследователи решили углубить понимание того, как соотношение длины пальцев коррелирует с конкретными психическими расстройствами и личностными качествами. Основное внимание в работе уделили лицам с зависимостью от амфетаминов (AUD), антисоциальным расстройством личности (ASPD) и комбинацией обоих диагнозов (AUD + ASPD).

Ученые отобрали 80 участников, разделенных на две основные группы: 44 человека с клиническими диагнозами (25 с AUD, 10 с ASPD и девять с AUD + ASPD) и 36 здоровых людей из контрольной группы. Добровольцы прошли различные тесты для определения параметров личности и состояния психики.

Исследователи обнаружили, что у участников клинической группы соотношение 2D:4D было значительно ниже, чем у здоровой контрольной группы. Это указывает на то, что у людей с AUD, ASPD и особенно у людей с обоими заболеваниями безымянный палец, как правило, длиннее указательного. Кроме того, у мужчин в группах соотношение 2D:4D было ниже, чем у женщин.

«Мы были удивлены такой ​​прямой связью между более выраженными симптомами психопатологии и более низкими соотношениями 2D:4D. То есть чем больше у участника было признаков психопатологии, тем чаще оказывалось, что этот человек подвергался воздействию более высоких концентраций тестостерона и более низких концентраций эстрогена в пренатальный период жизни», — рассказал автор исследования, доктор Серж Бранд.

Ученые подчеркнул, что данный фактор не определяет дальнейшую судьбу человека, а лишь указывает на склонность к определенному поведению, которое не обязательно будет связана с асоциальными поступками или наркотиками. Например, среди спортсменок шведской олимпийской сборной много женщин с низким соотношением 2D:4D, что говорит о том, что до рождения они подверглись воздействию высокого уровня тестостерона.

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