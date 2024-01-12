Стало известно, что экстракт ладана обладает противораковыми свойствами

Ученые из онкологического центра Hollings при медицинском университете Южной Каролины в США обнаружили, что экстракт Босвеллии (экстракт ладана) замедляет рост опухолей после их удаления при раке груди. Результаты опубликованы в Breast Cancer Research and Treatment (BCRT).

В исследовании приняли участие 22 пациентки с раком молочной железы, которым предстояла операция по удалению опухолей. Ежедневно на протяжении в среднем 11 дней (временной диапазон до операции у разных участниц составлял от 5 до 23 дней) часть испытуемых принимала экстракт дерева Босвеллия. Босвеллия (ладан) — это смола, обладающая значительной противовоспалительной активностью. Ежедневная дозировка вещества составляла 2400 миллиграммов.

После проведения вмешательств ученые сравнили активность раковых клеток в опухолевых тканях, удаленных во время операции и взятых у всех женщин ранее в ходе биопсии. Биопсия — диагностическая процедура, при которой берется образец ткани или клетки, а затем исследуется под микроскопом. Выяснилось, что у женщин, которые принимали экстракт ладана, раковые клетки были менее активными. Это напрямую связано с замедлением роста опухолей.

Ученые добавили, что, несмотря на выявленные противораковые свойства, экстракт ладана не может быть полноценной заменой стандартного лечения. Для более глубокого изучения механизмов, лежащих в основе способности экстракта Босвеллии снижать активность раковых клеток, нужны дополнительные исследования.

Ранее стало известно, почему рак мозга не поддается лечению.