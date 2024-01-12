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Назван простой немедикаментозный способ борьбы с депрессией

BMC Psychiatry: дрожь от возбуждения помогает справиться с депрессией

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Ученые Массачусетского технологического института установили, что «эстетический озноб», или фриссон, помогает бороться с депрессией. Результаты работы были представлены в журнале BMC Psychiatry.

Фриссон — это дрожь в теле, вызванная сильным эмоциональным возбуждением. Часто так происходит, когда человек слушает понравившуюся ему мелодию или смотрит на произведения искусства. Авторы предположили, что это чувство может стать новым методом терапии депрессии.

В исследовании приняли участие 96 человек с диагнозом серьезного депрессивного расстройства, их подвергли воздействию различных раздражителей, вызывающих фриссон. По окончании эксперимента участников опросили для оценки симптомов расстройства. Авторы обнаружили значительные положительные сдвиги в эмоциональным состоянии.

«Фриссон может стать немедикаментозным подходом к устранению основных неадаптивных убеждений, связанных с депрессией. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти предварительные результаты и полностью понять лежащие в их основе механизмы», — отметили авторы.

Ранее ученые установили, что слабое усиление симптомов депрессии влияет на вес.

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