Ученые обнаружили в сое вещества для борьбы с опухолями

Природные соединения, полученные из сои и других растений, уменьшают риски возникновения рецидива рака молочной железы и повышают шансы на выживание у пациентов, выяснили исследователи из университета Джонса Хопкинса. Результаты исследования были опубликованы в журнале JNCI Cancer Spectrum.

Авторы провели метаанализ 22 исследований, в которых изучалось влияние потребления соевых бобов, капусты и зеленого чая на вероятность рецидива рака молочной железы и смертность от всех причин. Оказалось, что изофлавоны сои были связаны со снижением риска рецидива рака молочной железы на 26% при приеме 60 миллиграммов в день. Это эквивалентно двум-трем чашкам соевого молока, 90 граммам тофу или половине чашки вареных соевых бобов в день. Результаты были наиболее заметны среди женщин в постменопаузе.

Кроме того, употребление зеленого чая снижает риск рецидива рака молочной железы у женщин с I или II стадией рака молочной железы на 44%. Наибольший эффект был отмечен при употреблении от трех до пяти чашек в день. Влияние крестоцветных овощей было наименьшим.

«Крайне важно подчеркнуть, что эти исследования проводились на женщинах, получавших медикаментозное или хирургическое лечение, поэтому эти продукты питания и фитонутриенты не следует рассматривать как альтернативу лечению», — отметили авторы.

Ранее ученые изучили наследственную природу диффузного рака желудка.