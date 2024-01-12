Врачи рассказали о пользе холода для организма

Десятилетия исследований показывают, что воздействие холода в различных формах может быть полезно для сердца, иммунитета и кожи. Об этом сообщает Daily Mail.

Тренировка на холоде может укрепить сердце и снизить риск ОРВИ, отмечают ученые из Бирмингемского Университета. Кроме того, такие упражнения требуют больших затрат калорий, так как телу нужно параллельно поддерживать температуру. Для этого организм вынужден усиливать кровообращение, поэтому сердце работает интенсивнее. Также тренировка на холоде помогает иммунной системе лучше подготовиться к встрече с вирусами и снижает риск ОРВИ.

Исследования показывают, что тренировка может быть в четыре раза более эффективной, чем антидепрессанты. Упражнения на улице зимой могут облегчить высвобождение эндорфинов, что особенно полезно при сезонном аффективном расстройстве.

Наконец, тренировка на открытом воздухе помогает увеличить уровень витамина D в крови, что связано с лучшим качеством кожи. Кроме того, холодные обливания или погружение в холодную воду сужают кровеносные сосуды и уменьшают поры и покраснения, снимают мышечную боль и напряжение за счет уменьшения отека и воспаления. Однако доказательства пользы терапии холодной воды скудны и основаны на небольших исследованиях или опыте людей. Эксперты из Университета Портсмута предупреждают, что погружение в воду требует осторожности, так как еще не известны эффективные и безопасные параметры погружения.

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