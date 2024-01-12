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Пищевые добавки с коллоидным серебром опасны для жизни, предупредили врачи

Daily Mail: пищевые добавки с серебром могут повредить печень и почки

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Пищевые добавки с коллоидным серебром могут привести к судорогам, повреждению почек и посинению кожи, а в некоторых случаях — летальному исходу, при этом они не имеют доказанной пользы, и использовать их не рекомендуется. Об этом сообщает Daily Mail.

Коллоидное серебро — крошечные частицы серебра, смешанные с водой. Их используют в виде кремов, а также пищевых добавок для борьбы с инфекциями. Не существует доказательств их эффективности, однако часто встречаются побочные эффекты: судороги, психоз, невропатия, окрашивание кожи и внутренних органов в синий цвет, повреждение почек и печени.

Врачи предупреждают, что в лучшем случае пищевые добавки с коллоидным серебром бесполезны, но чаще вредны. Национальный институт здравоохранения США (NIH) заявил, что коллоидное серебро может вызвать плохое поглощение препаратов, включая антибиотики и тироксин (используемый для лечения дефицита щитовидной железы). Некоторые кремы с серебром одобрены для использования в США, однако они не содержат коллоидного серебра. В 2021 году ежедневное применение добавок с коллоидным серебром привело к летальному исходу 45-летней Эми Карлсон, которая также страдала анорексией и злоупотребляла алкоголем.

Специалист по внутренней медицине доктор Мелисса Янг сказала Daily Mail, что коллоидное серебро не следует принимать ни при каких обстоятельствах.

«Серебро может проникнуть в здоровые клетки и уничтожить их, точно так же, как оно уничтожает бактерии. Местные средства с коллоидным серебром могут быть полезны при незначительных инфекциях кожи, раздражении и ожогах. Антимикробный эффект серебра может помочь предотвратить или вылечить инфекцию. Но если вы видите, что обработанная область становится красной или воспаленной после использования коллоидного серебра, нужно прекратить использовать его и обратиться за медицинской помощью», — объяснила Янг.

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