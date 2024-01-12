Врачи рассказали, чем опасен сон в линзах

Сон с контактными линзами может увеличить риск инфекции глаз в восемь раз. Об этом офтальмолог рассказал Daily Mail.

Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что люди, которые носили многоразовые контактные линзы (их меняют ежемесячно), почти в четыре раза чаще страдали от акантомебного кератита по сравнению с теми, кто носил одноразовые линзы, которые меняют ежедневно. Это заболевание развивается при попадании в глаз амеб — пресноводных микробов, обитающих в бассейнах и водопроводе.

Согласно исследованию, проведенному Центрами по контролю и профилактике заболеваний в США, сон с контактными линзами может увеличить риск глазной инфекции в восемь раз. Также существует риск повреждения роговицы неровностями на линзе, оставленными ногтем при контакте с ней. Поэтому самые безопасные линзы — одноразовые.

«Никогда не применяйте водопроводную воду для очистки многоразовых линз, используйте только стерильный соленый раствор. Я видел случаи, когда это приводило к тяжелому рубцеванию роговицы, слепоте, пересадке роговицы и даже удалению глаза», — предупредил офтальмолог в Королевской Болтонской Больнице Джефф Кварц.

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