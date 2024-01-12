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Зубные протезы могут повышать риск воспаления легких

Daily Mail: микробы с зубных протезов могут приводить к воспалению легких

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Global Look Press

Неправильное использование зубных протезов может привести к воспалению легких. Об этом эксперт рассказал Daily Mail.

Ученые из Университета Кардиффа проанализировали микробы во рту, на язык и зубных протезах у пациентов с воспалением легких и сравнили их с здоровыми носителями зубных протезов. Исследователи, пришли к выводу, что неспособность регулярно чистить зубные протезы повышает риск пневмонии. Это может быть связано с тем, что патогенные организмы могут размножаться на зубных протезах, а затем переместиться в легкие через слюну.

Как объясняет стоматолог Чарльз Фербер из Лондона, рот обеспечивает идеальную теплую и влажную среду для роста бактерий и грибов. Поэтому зубные протезы следует вынимать из рта и чистить два раза в день зубной щеткой и пастой без частиц, которые могли бы поцарапать изделие. Лучше делать это в отдельной миске, чтобы не уронить протез в слив раковины. Также можно попросить стоматолога или гигиениста почистить протез с помощью ультразвукового аппарата для очистки стоматологического оборудования.

Ортодонтические капы или капы для борьбы со скрежетанием зубов во сне изготавливают из акрила, который имеет шероховатую поверхность. К ней могут легко прикрепляться бактерии, в том числе вызывающие кариес, заболевания десен, боль в горле, тошноту и инфекции дыхательных путей. Поэтому за капами также необходим тщательный уход.

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