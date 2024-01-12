Врач назвал заболевания, при которых могут быть полезны ортопедические стельки

Ортопедические стельки могут уменьшить боль при артрите коленного сустава, а также снизить риск спортивных травм. Об этом «Газете.Ru» рассказал ортопед клиники Docmed Олег Сажников.

«К сожалению, нет больших клинических испытаний, которые указывали бы на эффективность ортопедических стелек, однако есть несколько небольших исследований, которые все-таки предоставили доказательства в пользу ношения стелек при некоторых заболеваниях», — объяснил Сажников.

Исследования показывают, что стельки с супинатором (деталью, предназначенной для поддержки стопы) могут быть полезны для пациентов с остеоартритом коленного сустава, сопровождаемым вальгусной деформацией колен (смещение коленей внутрь, искажающее форму ног и придающее им вид буквы Х). В испытаниях у носивших стельки была менее выражена боль и наблюдалась лучшая подвижность по сравнению с теми, кто не использовал их. Но не существует доказательств пользы или вреда ортопедических стелек для здоровых взрослых или детей.

«Еще одно исследование показало, что использование стелек, внешних фиксаторов суставов и комплексных программ тренировок может снизить спортивный травматизм», — добавил ортопед.

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