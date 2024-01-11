Названы препараты, связанные с повышенным риском развития артрита у женщин

У женщин, использующих заместительную гормональную терапию (ЗГТ) при менопаузе, вероятность развития артрита почти на 50% выше, чем у тех, кто этого не делает. К такому выводу пришли ученые из медицинского университета Аньхоя в Китае. Результаты исследования опубликованы в RMD Open (Rheumatic & musculoskeletal diseases open).

Ревматоидный артрит — это воспалительное аутоиммунное заболевание, характеризующееся симметричным поражением суставов и воспалением внутренних органов. У женщин ревматоидный артрит встречается чаще, чем у мужчин.

В ходе 12-летнего наблюдения за состоянием здоровья 200 тысяч женщин китайские ученые обнаружили, что увеличить риск развития этого заболевания может раннее начало менопаузы и наличие четырех или более детей. Кроме того, на вероятность появления артрита влияет использование заместительной гормональной терапии. Ее целью является фармакологическая замена утраченной гормональной функции яичников путем восполнения дефицита эстрогена.

По расчетам ученых, использование ЗГТ и ранняя менопауза (до 45 лет) связаны с повышением риска развития заболевания почти на 50%. Рождение четырех и более детей увеличивает вероятность возникновения артрита на 18%, а начало менструации после 14 лет — на 17%.

Исследователи отметили, что такой эффект может быть вызван применением препаратов ЗГТ старого поколения. Новые лекарства представляют собой более натуральные аналоги гормонов эстрогена и прогестерона, способных оказывать противовоспалительное действие. Вероятнее всего, повышенный риск развития артрита у многодетных матерей также связан с изменением уровней этих гормонов.

Ранее было названо заболевание эндокринной системы, которое повышает риск когнитивных расстройств.