Названы ошибки, ведущие к травмам при выполнении силовых упражнений

Американский нейрохирург, известный в социальных сетях как доктор Z, (Dr Z) рассказал, что использование слишком тяжелых снарядов, рывковые движения и неправильная техника при выполнении жима ногами, сгибаний на бицепс и выталкивании штанги вверх в положении стоя могут привести к травмам спинного мозга и мышечным повреждениям. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач рассказал, что при выполнении жима платформы ногами (это упражнение, при котором выполняющий его выжимает вес отягощения силой ног в специальном тренажере) нужно внимательно следить за положением коленей. «Заваливание» их внутрь может привести к серьезным травмам, таким как повреждения сухожилий.

Другой распространенной ошибкой является подъем веса резкими, рывковыми движениями в таких упражнениях, как выталкивание штанги вверх в положении стоя и сгибание предплечий в локтевом суставе для развития бицепса. Также не стоит пытаться использовать снаряды со слишком большим весом. Неправильная техника и некорректно подобранный вес отягощения могут привести к потере равновесия и последующим падениям, а также к обморокам и утрате контроля над снарядом.

Также отмечается, что при выполнении сгибаний на бицепс не стоит отдавать предпочтение слишком большой амплитуде движения и полностью разгибать руки. Это чревато разрывами сухожилий бицепса. Кроме того, важно убедиться, что тренировка не является слишком интенсивной и упражнения не выполняются на пределе возможностей.

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