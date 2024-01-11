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Врачи нашли новый способ снизить кровяное давление

JAHA: снижение уровня свинца в крови может защитить от гипертонии

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Снижение уровня свинца в крови может привести к падению систолического давления примерно на 7 мм рт. ст., показало исследование, опубликованное в журнале JAHA.

В эксперименте приняли участие 285 взрослых коренных американцев из пяти штатов. Уровни свинца в крови пациентов измерили в 1997-1999-х годах, а затем еще один раз в период с 2006 по 2009 год. В начале исследования средний уровень свинца в крови составлял 2,04 мкг/дл. В последующие годы он снизился на 33%, до 0,67 мкг/дл. При этом чем ниже был уровень свинца, тем меньше было давление пациента.

Однако у некоторых участников уровень свинца был выше среднего. Если им удавалось снизить его на 55%, это приводило к падению систолического кровяного давления на 7 мм рт. ст., что значительно снижает риск инфарктов и сердечной недостаточности. Этот эффект сопоставим с улучшениями, которые происходят при увеличении активности до 30 минут ежедневных упражнений, уменьшении потребления соли или похудении.

«Мы видели, что даже небольшое снижение уровня свинца в крови человека может иметь значимые результаты в отношении здоровья», — отметили авторы.

Уменьшение воздействия свинца за счет снижения концентрации его соединений в красках, бензине и воде может быть эффективным методом борьбы с гипертонией на уровне общества, заключили ученые.

Ранее ученые нашли аппарат, который может снизить риск летального исхода на 25%.

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