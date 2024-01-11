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Мужчина сыграл на гитаре во время операции на мозге

Healthday: мужчина сыграл на гитаре во время удаления опухоли мозга

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Sylvester

Профессиональный гитарист Кристиан Нолен сыграл на гитаре во время операции по удалению опухоли мозга. Об этом сообщает Healthday.

Двухчасовая операция по удалению опухоли глиомы из правой лобной доли мозга (отвечающей за работу левой руки) пациента была проведена в декабре. Сначала мужчину ввели в сон и обезболили кожу головы. Нолен проснулся в специальном кресле, ему дали гитару и попросили сыграть. Он выбрал песню группы «Deftones». Игра на инструменте была необходима, чтобы врачи были уверены в сохранности зон, отвечающих за движение рук. Сейчас мужчина продолжает терапию рака и играет на гитаре для развлечения.

При операциях на мозге пациенты часто находятся в сознании. В онкоцентре, расположенном в Майами, где удалили опухоль Кристиану Нолену, такие процедуры проводят несколько раз в неделю. Показано, что бодрствование пациента при операции на мозге снижает риск осложнений, уменьшает необходимую дозу препарата для анестезии и позволят пациентам быстрее выписаться домой и вернуться к нормальной жизни.

Ранее эксперт рассказал об ошибке, которая замедляет рост мышц.

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