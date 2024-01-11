Мужчина сыграл на гитаре во время операции на мозге

Профессиональный гитарист Кристиан Нолен сыграл на гитаре во время операции по удалению опухоли мозга. Об этом сообщает Healthday.

Двухчасовая операция по удалению опухоли глиомы из правой лобной доли мозга (отвечающей за работу левой руки) пациента была проведена в декабре. Сначала мужчину ввели в сон и обезболили кожу головы. Нолен проснулся в специальном кресле, ему дали гитару и попросили сыграть. Он выбрал песню группы «Deftones». Игра на инструменте была необходима, чтобы врачи были уверены в сохранности зон, отвечающих за движение рук. Сейчас мужчина продолжает терапию рака и играет на гитаре для развлечения.

При операциях на мозге пациенты часто находятся в сознании. В онкоцентре, расположенном в Майами, где удалили опухоль Кристиану Нолену, такие процедуры проводят несколько раз в неделю. Показано, что бодрствование пациента при операции на мозге снижает риск осложнений, уменьшает необходимую дозу препарата для анестезии и позволят пациентам быстрее выписаться домой и вернуться к нормальной жизни.

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