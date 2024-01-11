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Врачи нашли способ проверить пациента на рак пищевода за десять минут

В Кембридже предложили проверять на рак пищевода с помощью губки на нитке

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Professor Rebecca Fitzgerald/University of Cambridge

Проглатываемая губка на нитке поможет выявлять предраковые изменения пищевода за 10 минут без эндоскопии. Об этом сообщается на сайте Кембриджского университета.

В настоящее время предраковые изменения пищевода и желудка выявляются с помощью эндоскопии — трудоемкого, неприятного и инвазивного процесса, при котором в пищевод вводят длинную трубку с камерой. Ученые разработали альтернативу — небольшую капсулу с губкой на нитке. При проглатывании оболочка растворяется, а губку вытягивают наверх за нитку, при этом она безболезненно собирает клетки пищевода. Такой тест занимает всего 10 минут и может быть проведен в кабинете терапевта.

Теперь в исследовании с участием 120 тысяч пациентов с уже диагностированным пищеводом Барретта ученые планируют выяснить, может ли новый метод заменить эндоскопию. Предполагается, что капсула с губкой может выявить в 10 раз больше случаев пищевода Барретта, чем стандартная эндоскопия.

С 1990-х годов число случаев рака пищевода увеличилось в шесть раз. В среднем только 12% пациентов проживают более пяти лет после постановки диагноза. При этом около 59% всех случаев рака пищевода можно предотвратить, но для этого нужен эффективный метод скрининга.

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