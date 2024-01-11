Врачи нашли способ проверить пациента на рак пищевода за десять минут

Проглатываемая губка на нитке поможет выявлять предраковые изменения пищевода за 10 минут без эндоскопии. Об этом сообщается на сайте Кембриджского университета.

В настоящее время предраковые изменения пищевода и желудка выявляются с помощью эндоскопии — трудоемкого, неприятного и инвазивного процесса, при котором в пищевод вводят длинную трубку с камерой. Ученые разработали альтернативу — небольшую капсулу с губкой на нитке. При проглатывании оболочка растворяется, а губку вытягивают наверх за нитку, при этом она безболезненно собирает клетки пищевода. Такой тест занимает всего 10 минут и может быть проведен в кабинете терапевта.

Теперь в исследовании с участием 120 тысяч пациентов с уже диагностированным пищеводом Барретта ученые планируют выяснить, может ли новый метод заменить эндоскопию. Предполагается, что капсула с губкой может выявить в 10 раз больше случаев пищевода Барретта, чем стандартная эндоскопия.

С 1990-х годов число случаев рака пищевода увеличилось в шесть раз. В среднем только 12% пациентов проживают более пяти лет после постановки диагноза. При этом около 59% всех случаев рака пищевода можно предотвратить, но для этого нужен эффективный метод скрининга.

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