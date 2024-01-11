Стало известно, почему носовая слизь имеет вязкую консистенцию

Джей Ли, член совета директоров Американской академии семейных врачей, рассказал Live Science, что вязкая консистенция носовой слизи препятствует проникновению в дыхательные пути бактерий и вирусов.

Врач отметил, что носовая слизь — это нечто большее, чем физический барьер для патогенов, находящихся в воздухе. Слизь также содержит противовирусные и антибактериальные компоненты, включая антитела, белки, вырабатываемые иммунной системой для борьбы с инфекциями. Кроме того, в состав секрета слизистой оболочки носа входят лизосомы, специализированные клеточные единицы, содержащие ферменты, которые расщепляют вторгшиеся патогены.

В норме носовая слизь имеет вязкую консистенцию благодаря молекулам с гелеобразующими свойствами , известным как муцины. Структура этих молекул напоминает растение с многочисленными ветвями — у них тонкое удлиненное основание с торчащими из него щетинистыми ответвлениями. Эта уникальная форма позволяет муцинам связываться друг с другом в сеть, которая может противостоять изменению формы. По этой причине слизь в носу может быстро принимать свою первоначальную форму, даже если ее структура ненадолго нарушается, например, при сморкании.

Химическая структура муцинов также наделяет их способностью связываться со значительным количеством молекул воды, что способствует густой студенистой текстуре. Муцины могут предотвращать прилипание к внутренним стенкам носа патогенных микробов, таких как бактерия золотистый стафилококк или дрожжи Candida albicans.

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