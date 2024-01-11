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Ученые нашли аппарат, который может снизить риск летального исхода на 25%

The Lancet: слуховые аппараты могут снижать риск летального исхода на 25%

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Слуховые аппараты снижают риск летального исхода почти на 25%. Это показало исследование ученых из Университета Южной Калифорнии, опубликованное в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Для анализа ученые использовали данные, собранные в период с 1999 по 2012 год. У 1863 взрослых была выявлена потеря слуха. Из них 237 регулярно пользовались слуховыми аппаратами (не реже одного раза в неделю, пять часов в неделю или половину времени), а 1483 никогда не пользовались ими.

Исследователи обнаружили, что риск летального исхода был на 25% ниже у тех, кто пользовался слуховыми аппаратами регулярно. Степень потери слуха, возраст, заболевания, этническая принадлежность, доход, образование и другие факторы не влияли на этот эффект. При этом пользование слуховым аппаратом раз в месяц или реже не было связано с изменением риска летального исхода.

Предыдущие исследования показали, что нелеченная потеря слуха может привести к сокращению продолжительности жизни, социальной изоляции, депрессии и деменции. Авторы новой работы предполагают, что улучшение психического здоровья и работы мозга, сопровождающее лечение нарушений слуха, может способствовать физическому здоровью и увеличению продолжительности жизни.

Ранее ученые выяснили, что один ежегодный визит к офтальмологу может снизить риск перелома в старости на 31%.

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