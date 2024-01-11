проект

>

Врачи назвали безопасные виды рыбы и морепродуктов

Healthday: некоторые виды рыбы не стоит есть из-за риска их загрязнения ртутью

close
100%
Freepik.com

Беременным женщинам следует употреблять от одной до трех порций рыбы в неделю, но не больше из-за возможного загрязнения пищи ртутью и другими опасными веществами. Об этом сообщает Healthday.

Содержащиеся в некоторых видах рыбы жирные кислоты омега-3 приносят значительную пользу для здоровья как во время, так и вне беременности. Одно из исследований показало, что дети женщин, которые ели рыбу один-три раза в неделю во время беременности, имели меньшую окружность талии и менее высокие уровни давления и холестерина. Все это указывает на лучшее здоровье и меньший риск болезней сердца ребенка.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует беременным и кормящим женщинам съедать еженедельно 220-340 граммов безопасных сортов рыбы или морепродуктов. К ним относятся анчоусы, атлантическая скумбрия, черноморский окунь, сом, масляная рыба, треска, пикша, камбала, сельдь, раки, омары, минтай, лосось, хек, сардины, гребешки, креветки, кальмары, корюшка, пресноводная форель, сиг, карп и другие. Из-за потенциального загрязнения ртутью следует избегать королевскую скумбрию, марлина, акулу, рыбу-меча и большеглазого тунца. Также беременным не рекомендуется есть суши, копченую рыбу и другие сырые морепродукты из-за риска заражения паразитами, в том числе листерией — микробом, который связан с тяжелыми осложнениями беременности.

Ранее врачи назвали пять привычек, продлевающих жизнь даже при плохой генетике.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами