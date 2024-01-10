Установлено, какие люди склонны тайно снимать презерватив во время секса

Ученые из Университета Саншайн-Кост (Австралия) установили, что люди, демонстрирующие более выраженные черты личности из Темной триады (макиавеллизм, нарциссизм и психопатию) проявляли большее возбуждение от тайного снятия презерватива во время секса. Особенно это характерно для людей с выраженными чертами психопатии и нарциссизма — они чаще всего прибегают к такой практике. Исследование было опубликовано в журнале Psychology & Sexuality.

С точки зрения психологии тайное снятие презерватива во время интима — акт нарушения доверия и согласия при сексуальных контактах, поскольку он подвергает другого партнера риску возникновения инфекций, передающихся половым путем, и нежелательной беременности. По словам авторов, люди с выраженными чертами Темной триады более склонны к физическому и сексуальному насилию и другим девиантным действиям, поэтому они решили установить связь между этой практикой и чертами.

Авторы провели онлайн-опрос с участием 221 участника. В рамках опроса участники предоставили демографические данные и завершили оценку личностных черт из Темной триады. Они также оценили свое отношение к вышеописанной сексуальной практике.

Результаты показали, что лица с более выраженной психопатией, нарциссизмом и с большим количеством сексуальных партнеров, как правило, чаще снимают презерватив без согласия партнера.

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